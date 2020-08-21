تراند اليوم : كلاكيت تالت مرة .. مصطفي شعبان وأيتن عامر في كواليس مسلسل جديد – تفاصيل

نشر الفنان مصطفى شعبان عبر خاصية استوري بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام صورة له مع ايتن عامر.

وظهر مصطفى شعبان مع ايتن عامر بالصورة من كواليس تصوير أجد الأعمال الفنية التي ستجمعهم سويا مرة أخرى.

ولم يشارك مصطفى شعبان في المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله “حتى لا يطير الدخان” المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.

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المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.

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و يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل “أبو جبل”، والذى عرض فى رمضان القبل الماضى. وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صا