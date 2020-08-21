تراند اليوم : زوجة تامر حسني هتجننك بظهور مثير على البحر

حرصت مصممة الأزياء بسمة بوسيل زوجة تامر حسني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها على البحر.

خطفت زوجة تامر حسني الأنظار فى الصور بإطلالة على الموضة، حيث ظهرت بـ بلوزة باللون الفوشيا تميزت بصيحة الكتف الواحد و نسقت معها شورت طويل باللون الجينز الفاتح، و اتسمت إطلالتها بانها كشفت عن قوامها الرشيق.

واكملت زوجة تامر حسني إطلالتها بحقيبة يد باللون الأسود فيما انتعلت حذاء مسطح باللون الأبيض، و ارتدت نظارة شمس ذات إطار برتقالي، وقد حازت صورها على إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

وبدت بسمة بوسيل فى الصور بخصلات شعرها القصير الأنسيابي المنسدله، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على الألوان الهادئة المتناسقة مع ألوان إطلالتها.