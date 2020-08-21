فن ومشاهير

تراند اليوم : نور اللبنانية تنشر صورة من كواليس جمال الحريم – إتفرج

0 نشر
Amiraali 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

نشرت الفنانة اللبنانية نور صورة لها مع المخرجة منال الصيفي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نور على الصورة قائلة : “مع المخرجه الجميلة منال الصيفي من كواليس مسلسل جمال الحريم قريبا”.

وشاركت نور في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا