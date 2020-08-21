تراند اليوم : نور اللبنانية تنشر صورة من كواليس جمال الحريم – إتفرج

نشرت الفنانة اللبنانية نور صورة لها مع المخرجة منال الصيفي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت نور على الصورة قائلة : “مع المخرجه الجميلة منال الصيفي من كواليس مسلسل جمال الحريم قريبا”.

وشاركت نور في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.