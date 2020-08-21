شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت ثالث مرة .. "الملك" يجمع محمد إمام وشيرين عادل والعزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلسات عمل مكثفة يجريها النجم محمد إمام مع المخرجة شيرين عادل والمؤلف محمد صلاح العزب، من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسله الجديد "الملك" ، المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذى تقوم على انتاجه شركة سينرجى، حيث يعود إمام من خلال المسلسل للتيمة الشعبية التي يحبها الجمهور .

مسلسل "الملك" يجمع الثلاثة إمام وشيرين والعزب للمرة الثالثة فى الدراما، حيث تعاون الثلاثى في مسلسلين من قبل وحقق نجاحاً كبيراً وهما مسلسل "دلع بنات" الذى قدم عام 2014، وشارك في بطولته كندة علوش، سعد الصغير، وعدد كبير من الفنانين، كذلك قدموا مسلسل "هوجان" عام 2019، وشارك في بطولته كل من أوس أوس، وكريم محمود عبد العزيز وصلاح عبد الله ، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، عايدة رياض، وآخرون.

يشار إلى أن محمد إمام يعرض له حالياً بدرو العرض فيلم "لص بغداد"، محققاً 34 مليون جنيه، وشارك في بطولته كل من محمد عبد الرحمن توتة، فتحى عبد الوهاب، أمينة خللي، وأخرون، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز.

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