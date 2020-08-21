شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى: أتمنى تجسيد فيلم عن كواليس تولى الرئيس السيسى الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان عزت العلايلى الذى يتم بتكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الـ 36، عن العمل الذى يتمنى تجسيده بعد مشواره الطويل فى السينما والدراما فى حوار لـ"تليفزيون الخليج 365"، وقال إنه يتمنى المشاركة فى فيلم عن التغير الذى حدث فى مصر قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وحتى توليه الرئاسة وإلى الآن، وكيف نزل المصريون الشوارع ملايين لتأييده، أتمنى تجسيد كواليس هذه الرحلة التى لم نطلع عليها بعد.

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من ناحية أخرى حسم النجم الكبير عزت العلايلى الجدل الذى أثير مؤخرا بعد تسابق مهرجانى ‏الإسكندرية وشرم الشيخ لتكريم الفنان الكبير، وقال العلايلى لـ"الخليج 365": "إن ‏مهرجان الإسكندرية كان سبّاقًا للإعلان عن تكريمه وتحدثوا معى وأنا وافقت وهو ‏شرف كبير لى".‏

وأضاف أن تكريمه بعد رحلة طويلة من العطاء الفنى شىء أدخل السرور إلى قلبه ‏فالفنان ينتظر اللحظة التى يكرم فيها، فهو نتاج لتعبه وشغفه ومحاولاته فى مسيرته ‏الفنية، موجها الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى.‏

وكانت الساحة الفنية قد شهدت فى الساعات الأخيرة صداما بين إدارة مهرجانى شرم ‏الشيخ ‏والإسكندرية السينمائيين، بعد إعلان الأخير إطلاق اسم الفنان القدير عزت ‏العلايلى ‏على الدورة 36 من المهرجان وتكريمه عن مجمل أعماله، بعدها أصدرت ‏إدارة ‏مهرجان شرم الشيخ بيانًا اتهمت فيه مهرجان الإسكندرية بالاعتداء على ‏برنامج ‏الدورة الرابعة، وأن "شرم الشيخ" له السبق فى الإعلان عن تكريم الفنان عزت ‏‏العلايلى فى وقت سابق.‏ ‏