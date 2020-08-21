شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وليد توفيق يشهد تدشين المستشفى الميدان المغربى فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النجم اللبنانى وليد توفيق برفقة محمد بن كرين سفير المملكة المغربية في لبنان، تدشين المستشفى الميداني المغربي في "الفوروم دي بيروت"، حيث قام وليد توفيق برفقة السفير المغربي ومدير ومسؤول المستشفى الميداني العميد قاسم شاكار والطاقم الطبي المغربي المتخصص بتفقد كافة أجنحة المستشفى





ويضم فريق العمل داخل المستشفى 100 شخص، من ضمنهم 20 طبيبا من تخصصات مختلفة وممرضين متخصصين وعناصر للدعم سيقدمون الإغاثة للشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت الذى أسفر على عدد من الضحايا والمصابين.





وكان وليد توفيق وجه الشكر إلى مصر لوقوفها بجانب لبنان في محنتها، قائلا: "كل الشكر إلى مصر الحبيبة للوقوف بجانبنا وكلمة شكر قليلة لكل الأيادى البيضاء وكل الدول العربية اللى وقفت جنبنا بهذه المحنة ولازم كله يتحاسب، وانحنى إلى مصر لوقوفها بجانبنا والتحية إلى رئيس مصر عبد الفتاح السيسى".

وعلق الفنان وليد توفيق على تفجيرات بيروت، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، حيث قال وليد توفيق فى تصريحات سابقة أن لبنان ومصر بلد واحدة، داعيًا أن يديم الحب بين البلدين بسبب وقوفها بشكل بطولى بجانب لبنان في أزمتها.