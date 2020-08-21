شكرا لقرائتكم خبر عن نص نجوم مصر فى صورة.. ليلى علوى وإلهام شاهين ومنى وحلمى والسقا فى إجازة بالساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى عدد كبير من النجوم والمشاهير عطلتهم الصيفية الحالية في الساحل الشمالي، بعد الخروج من العزل المنزلي تدريجياً، ويشارك عدد كبير لحظاتهم اليومية عبر حساباتهم الشخصية المختلفة وسط البحر وعلى الشواطئ. وفي صورة جديدة ضمت عددا كبيرا من النجوم والمشاهير يطلون بالأبيض ظهر فيها النجوم أحمد حلمي ومني زكي، وليلي علوي، والهام شاهين وأحمد السقا وزوجته والفنان عمرو يوسف، والإعلامية بوسى شلبى.

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وفى وقت سابق، ظهرت النجمة إلهام شاهين في صورة تجمعها مع النجم محمد فؤاد والفنانة هالة صدقي، خلال قضاء إجازاتهم الصيفية فى الساحل الشمالي بصحبة الإعلامية بوسي شلبي، وعلقت صدقي على الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "أحلى صحبة بالتوكتك الرولز مع محمد فؤاد وإلهام شاهين أصدقاء الزمن".

وعلى سياق آخر، ظهر النجم محمد رمضان بصحبة الفنان مصطفى فهمى وزوجته فاتن موسى فى إحدى السهرات خلال قضاء إجازاتهم فى الساحل الشمالي، مع عدد من أصدقائهم المقربين.