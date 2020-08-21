شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الشيطان للأرض من جديد فى الموسم الخامس لمسلسل Lucifer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما والخيال Lucifer الشهير للنجم العالمي توم إليس، الحلقات الجديدة من الموسم الخامس اليوم، بعد شعبية هائلة حققتها المواسم الأولى من العمل الدرامي الشهير، ليعود الشيطان من جديدة للأرض بعد انتهاء الموسم الأخير بعودته للجحيم من جديد.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الجديد من المسلسل الشهير Lucifer الكثير من الاحداث والمفاجآت بعد أن قررت الشركة المنتجة تمديد المسلسل لموسم سادس أخير يعرض العام المقبل عبر منصتها الشهيرة.

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المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج، ويشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.