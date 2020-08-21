شكرا لقرائتكم خبر عن الأغنية الشعبية وأغانى المهرجانات فى عيون نجوم الغناء الطربى والرومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغناء الشعبى تعددت أشكاله وتنوعت، ورغم ذلك يعد جزءا من الثراث الثقافى والفنى فى مصر بل جزء أصيل لا يتجزأ عن المجتمع المصرى والعربى، حينما نذكره لا ننسى عبد المطلب ومحمد قنديل مرورا بـ عدوية وحسن الأسمر وغيرهم ممن ينتمون إلى أجيال مختلفة، ومع مرور الزمن ظهر نوع جديد من الغناء، تحت مسمى المهرجانات والتى أثارت جدلا واسعا منذ انطلاقها.

يعود الجدل فيها إلى أنها دخلت البيوت المصرية وانتشرت بضراوة فى الأفراح بل لم تتوقف عند طبقة معينة، بل كانت مثل الفيروس الذى يُنشر بسرعة بين الجمهور، لكن مع انتشارها لاقت هجوما كبيرا وصل إلى حد الإيقاف والمنع من جانب نقابة المهن الموسيقية، خاصة مع تدنى كلمات بعضا من هذه الأغانى، ولكن أختلفت أراء نجوم الأغنية الكبار حول هذه النوعية من الأغانى، ولذلك رصدت ”الخليج 365” أراء بعض نجوم الغناء والطرب حول الأغنية الشعبية بشكل عام.

راغب علامة

قال المطرب اللبنانى راغب علامة، إن الأغنية الشعبية جزء لا يتجزأ من المجتمع، لكن بشرط ألا تكون متدنية، فهناك فرق بين الأغنية الشعبية التى تعبر عن أحوال المجتمع والأغنية الهابطة ذات الألفاظ "البيئة" التى ظهرت مؤخرا فى أغانى المهرجانات.

عاصى الحلانى

أكد النجم عاصى الحلانى، أنه يميل بالفعل للغناء بالطريقة الشعبية، ولذلك قرر تقديمه فى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث قال : أقدم من خلال الألبوم موضوعًا جيدًا، وهناك أغنية فى الألبوم من كلمات الشاعر غانم جاد شعلان ومن ألحانى، أما فيما يتعلق بأغانى المهرجانات فهى بالفعل نجحت، لكن لابد من مراعاة الكلمات الخادشة، وتجنبها.

إيهاب توفيق

قال المطرب إيهاب توفيق لـ"الخليج 365"، إنه لا يعتبر أغانى المهرجانات فنا ولا يعترف بها من الأساس، وأنه لن يقدم على تقديمها بأى شكل، لكنه يرحب بالأغانى الشعبية ويحترم مطربيها.

وعن أغانى المهرجانات، قال إيهاب توفيق : "هذه الأغانى العشوائية انتشرت تحديدًا بعد الثورة، خصوصا أن الثورات تدفع البعض للتمرد على كل شىء، وأول هذه الأشياء هو شكل الفن، الذى يتحول إلى فوضى بسبب شعورهم بالحرية، ما يؤدى إلى تدنى كلمات الأغانى باستخدام العديد من المصطلحات الشعبية بشكل تدريجى، وأن فترة الحروب التى خاضتها مصر فى العقود الماضية نتج عنها أغانى شعبية جيدة أما حاليًا فالأغانى بما تسمى المهرجانات أصبحت متدنية بشكل كبير جدًا وانحدرت إلى مستوى سيئ".

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مروان خورى

قال المطرب اللبناني مروان خورى إن اللون الشعبى هو الذى يعيش مع الجمهور، فالأغنية الشعبية تُشبه المجتمع وتصبح كلاسيكية مع الوقت وتظل بذاكرة الجمهور فهى أغانى لا تموت، وأضاف مروان أنه يحب هذا اللون من الأغانى، متابعا: وأسعى أن أشارك جمهورى به ولم أكتف بالأغانى الرومانسية فقط، فأعظم الأغانى الشعبية كانت للنجم أحمد عدوية بالرغم من أنها حققت جدلًا وقتها، فكان هناك اختيار جميل للكلمة التى كانت بسيطة للجمهور، لكن أغانى المهرجانات بالفعل بعضها نجح وأصبح واقع، لكنه لايميل إلى سماعها.

مصطفى قمر

قال المطرب مصطفى قمر إن أغانى المهرجانات هى المزيكا لا يوجد بها عيب ولابد أن تكون الأغانى لها معنى ومحتوى، ولكن أحب اسمع مطربى شعبى هما عبد الباسط حمودة وطارق الشيخ وشيبة وملك الأغنية الشعبية حكيم.

طارق الشيخ

قال المطرب الشعبى طارق الشيخ إن الأغنية الشعبية حاليا تمر بحالة من التدهور، خاصة بعد غياب الشريط والسى دى، واستحواذ السوشيال ميديا على المجال، بالإضافة إلى سيطرة اليوتيوب الذى لا يحمى حقوق الملكية للأغنية، وهو ما قضى على عدد من المطربين الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة.

وأضاف طارق قائلا : يوجد عدد من الألوان الغنائية التى قد تختفى بعد فترة بسبب قلة مصداقيتها من كل النواحى، سواء فيما يتعلق باسم المطرب أو الأغنية أو المؤلف وغيره، ومنها المهرجانات التى سوف تندثر قريبا، خاصة أن عمرها قصير ولم تمس الطرب الشعبى بأى شىء، وأرجو من عشاق هذه النوعية الحرص على اختيار نوعية الكلمات بدلا من أى"هرى" يقال، وفى النهاية أغانى المهرجانات ما هى إلا رزق ولا أستمع إليها على الإطلاق.

أحمد شيبة

قال المطرب الشعبى أحمد شيبة إن الأغنية الشعبية حاليا تتصدر الذوق العام للمصريين، وهناك تنافس بين المطربين على الأحسن والأفضل، والأغنية الشعبية تخاطب وجدان الجماهير مباشره وبسرعة، وسوف أستمر فى تقديم الشعبى والنجاح يحملنى مسئولية كبيرة فى اختيار الكلام واللحن فيما هو قادم، أما أغانى المهرجانات فبعضها جيد وبالفعل قدمت دويتو ناجح جدا مع مطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا.