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شكرا لقرائتكم خبر عن الأغنية الشعبية وأغانى المهرجانات فى عيون نجوم الغناء الطربى والرومانسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغناء الشعبى تعددت أشكاله وتنوعت، ورغم ذلك يعد جزءا من الثراث الثقافى والفنى فى مصر بل جزء أصيل لا يتجزأ عن المجتمع المصرى والعربى، حينما نذكره لا ننسى عبد المطلب ومحمد قنديل مرورا بـ عدوية وحسن الأسمر وغيرهم ممن ينتمون إلى أجيال مختلفة، ومع مرور الزمن ظهر نوع جديد من الغناء، تحت مسمى المهرجانات والتى أثارت جدلا واسعا منذ انطلاقها.
يعود الجدل فيها إلى أنها دخلت البيوت المصرية وانتشرت بضراوة فى الأفراح بل لم تتوقف عند طبقة معينة، بل كانت مثل الفيروس الذى يُنشر بسرعة بين الجمهور، لكن مع انتشارها لاقت هجوما كبيرا وصل إلى حد الإيقاف والمنع من جانب نقابة المهن الموسيقية، خاصة مع تدنى كلمات بعضا من هذه الأغانى، ولكن أختلفت أراء نجوم الأغنية الكبار حول هذه النوعية من الأغانى، ولذلك رصدت ”الخليج 365” أراء بعض نجوم الغناء والطرب حول الأغنية الشعبية بشكل عام.
راغب علامة
قال المطرب اللبنانى راغب علامة، إن الأغنية الشعبية جزء لا يتجزأ من المجتمع، لكن بشرط ألا تكون متدنية، فهناك فرق بين الأغنية الشعبية التى تعبر عن أحوال المجتمع والأغنية الهابطة ذات الألفاظ "البيئة" التى ظهرت مؤخرا فى أغانى المهرجانات.
عاصى الحلانى
أكد النجم عاصى الحلانى، أنه يميل بالفعل للغناء بالطريقة الشعبية، ولذلك قرر تقديمه فى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث قال : أقدم من خلال الألبوم موضوعًا جيدًا، وهناك أغنية فى الألبوم من كلمات الشاعر غانم جاد شعلان ومن ألحانى، أما فيما يتعلق بأغانى المهرجانات فهى بالفعل نجحت، لكن لابد من مراعاة الكلمات الخادشة، وتجنبها.
إيهاب توفيق
قال المطرب إيهاب توفيق لـ"الخليج 365"، إنه لا يعتبر أغانى المهرجانات فنا ولا يعترف بها من الأساس، وأنه لن يقدم على تقديمها بأى شكل، لكنه يرحب بالأغانى الشعبية ويحترم مطربيها.
وعن أغانى المهرجانات، قال إيهاب توفيق : "هذه الأغانى العشوائية انتشرت تحديدًا بعد الثورة، خصوصا أن الثورات تدفع البعض للتمرد على كل شىء، وأول هذه الأشياء هو شكل الفن، الذى يتحول إلى فوضى بسبب شعورهم بالحرية، ما يؤدى إلى تدنى كلمات الأغانى باستخدام العديد من المصطلحات الشعبية بشكل تدريجى، وأن فترة الحروب التى خاضتها مصر فى العقود الماضية نتج عنها أغانى شعبية جيدة أما حاليًا فالأغانى بما تسمى المهرجانات أصبحت متدنية بشكل كبير جدًا وانحدرت إلى مستوى سيئ".
قال المطرب اللبناني مروان خورى إن اللون الشعبى هو الذى يعيش مع الجمهور، فالأغنية الشعبية تُشبه المجتمع وتصبح كلاسيكية مع الوقت وتظل بذاكرة الجمهور فهى أغانى لا تموت، وأضاف مروان أنه يحب هذا اللون من الأغانى، متابعا: وأسعى أن أشارك جمهورى به ولم أكتف بالأغانى الرومانسية فقط، فأعظم الأغانى الشعبية كانت للنجم أحمد عدوية بالرغم من أنها حققت جدلًا وقتها، فكان هناك اختيار جميل للكلمة التى كانت بسيطة للجمهور، لكن أغانى المهرجانات بالفعل بعضها نجح وأصبح واقع، لكنه لايميل إلى سماعها.
مصطفى قمر
قال المطرب مصطفى قمر إن أغانى المهرجانات هى المزيكا لا يوجد بها عيب ولابد أن تكون الأغانى لها معنى ومحتوى، ولكن أحب اسمع مطربى شعبى هما عبد الباسط حمودة وطارق الشيخ وشيبة وملك الأغنية الشعبية حكيم.
طارق الشيخ
قال المطرب الشعبى طارق الشيخ إن الأغنية الشعبية حاليا تمر بحالة من التدهور، خاصة بعد غياب الشريط والسى دى، واستحواذ السوشيال ميديا على المجال، بالإضافة إلى سيطرة اليوتيوب الذى لا يحمى حقوق الملكية للأغنية، وهو ما قضى على عدد من المطربين الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة.
وأضاف طارق قائلا : يوجد عدد من الألوان الغنائية التى قد تختفى بعد فترة بسبب قلة مصداقيتها من كل النواحى، سواء فيما يتعلق باسم المطرب أو الأغنية أو المؤلف وغيره، ومنها المهرجانات التى سوف تندثر قريبا، خاصة أن عمرها قصير ولم تمس الطرب الشعبى بأى شىء، وأرجو من عشاق هذه النوعية الحرص على اختيار نوعية الكلمات بدلا من أى"هرى" يقال، وفى النهاية أغانى المهرجانات ما هى إلا رزق ولا أستمع إليها على الإطلاق.
أحمد شيبة
قال المطرب الشعبى أحمد شيبة إن الأغنية الشعبية حاليا تتصدر الذوق العام للمصريين، وهناك تنافس بين المطربين على الأحسن والأفضل، والأغنية الشعبية تخاطب وجدان الجماهير مباشره وبسرعة، وسوف أستمر فى تقديم الشعبى والنجاح يحملنى مسئولية كبيرة فى اختيار الكلام واللحن فيما هو قادم، أما أغانى المهرجانات فبعضها جيد وبالفعل قدمت دويتو ناجح جدا مع مطربا المهرجانات أوكا وأورتيجا.
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