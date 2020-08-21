شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات إيجابية لفيلم كريستوفر نولان الجديد TENET قبل عرضه فى 26 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن التأجيلات التى شهدها فيلم TENET للمخرج العالمي كريستوفر نولان، جاءت بفائدة كبيرة للفيلم، بعد أن تم تهيئة الساحة بالكامل بعدم وجود منافسين للفيلم الجديد، وهو ما أثر بشكل إيجابي في ارتفاع التقييمات التي شهدها الفيلم من قبل النقاد.

ووصلت التقييمات الأولية للفيلم الجديد لـ 87% عبر موقع rotten tomatoes الشهير، وهو ما رفع أرصدة الفيلم للمشاهدين قبل طرحه رسمياً في صالات السينمات المقرر له 26 أغسطس الجاري في أكثر من 70 دولة.

وكانت شركة ‪Warner Bros‬ قررت تأجيل فيلم‪ TENET ‬للمخرج العالمي كريستوفر نولان، مرة أخرى، لأجل غير مسمى، بعد أن تم تحديد يوم 12 أغسطس الحالى لعرضه فى صالات السينما العالمية.

وكان الفيلم قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات حتى حصل على توقيت 12 أغسطس، وهو ما لم يكتمل بحسب ما أعلنت شركة الإنتاج منذ قليل.

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وفى تصريحات نقلها صحيفة فاريتي، لـ توبي إميريش، رئيس مجلس إدارة ‪Warner Bros‬، قال: "سنشارك تاريخ إصدار فيلم ‪Tenet‬، قريباً في 2020"، مضيفاً: "كانت أهدافنا طوال هذه الفترة هي ضمان أعلى احتمالات النجاح لأفلامنا مع الاستعداد أيضًا لدعم شركاء المسرح لدينا بمحتوى جديد بمجرد أن يتمكنوا من إعادة فتحه بأمان".

العمل من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.