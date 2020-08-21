حكيم ينتهى من تصوير كليب "صحاب أونطة" وطرحه الشهر الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج حسام الحسيني، من تصوير كليب أغنية "صحاب أونطة" لنجم الأغنية الشعبية حكيم. ويعكف الحسينى، خلال الأيام الحالية، على الانتهاء من عمليات المونتاج الخاصة بالكليب، استعدادا لطرحه نهاية الشهر الجارى على موقع الفيديوهات "يوتيوب". Advertisements أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسيني. يذكر أن، حكيم، سبق وتعاون مع أكبر صناع الموسيقى فى العالم، منهم الموزع كوينسى جونز، مكتشف مايكل چاكسون، ونارادا مايكل وستيڤى وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، وجوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامى من إنجلترا، بينما كانت آخر أعمال المخرج حسام الحسيني، كليب "تيك توك" مع النجم محمد رمضان، والذى طرحه خلال الفترة الماضية.

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