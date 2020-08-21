محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة إسراء عبد الفتاح على الاحتفال بعيد ميلادها، رفقة أسرتها.
ونشرت إسراء صورة تجمعها بزوجها الفنان حمدي الميرغني، وابنتها "تمارا"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"عيد الميلاد ده مختلف بالنسبالي، عشان ده أول عيد ميلاد احتفل بيه وتمارا معايا، وبصراحة دي كانت أحلى مرة احتفل بيه، ومش قادرة أصبر لحد ما تكبري يا تمارا وتقوليلى كل سنة وانتي طيبة".
وأضافت إسراء :"شكرا أوي يا حمدي على كل حاجة بتعملهالي، ربنا يخليك ليا يارب ويحفظك، بحبك أوي".
وأنجبت إسراء عبد الفتاح ابنتها "تمارا" في 3 ديسمبر 2019.
يُذكر أن حمدي الميرغني يشارك في دراما رمضان بمسلسل "فلانتينو" مع "الزعيم" عادل إمام، و مسلسل "2 في الصندوق" مع أوس أوس وحجاج عبدالعظيم وصلاح عبدالله وانتصار، وضيف شرف في مسلسل "سكر زيادة".
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة مع ابنتها.. إسراء عبد الفتاح تحتفل بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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