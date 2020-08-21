محمود حجازي من داخل الجيم : "لدينا مهمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

ظهر الفنان محمود حجازي، من داخل الجيم، عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر حجازي، الصورة عبر حسابه ، وعلق عليها : "لدينا مهمة"، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى بخصوص هذه المهمة التي يستعد لها.

يذكر أن، محمود حجازي، شارك مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، وبطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، رياض الخولي، هادي الجيار، خالد كمال، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي.