مجدي الهواري يحتفل بمرور 20 عامًا على فيلم "الناظر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص المخرج مجدي الهواري على الاحتفال بمرور عشرين عامًا على فيلم "الناظر"، الذي قام بإنتاجه.

ونشر "الهواري" بوستر العمل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق :"صباح الخير، زي النهارده من عشرين سنة، جمهور فيلم الناظر يحتفل بمرور عشرين سنة على نزول الفيلم، وكأنه إمبارح، وكأنه حلم، وكأنه تاريخ، وكأنه فضل من الله سبحانه وتعال، رحم الله علاء ولي الدين، وعم حسن حسني، الفاتحة".

فيلم "الناظر " إنتاج عام 2000، بطولة علاء ولي الدين، أحمد حلمي، حسن حسني، محمد سعد، بسمة، من تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج مجدي الهواري.