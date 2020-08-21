بعد تعليقها على فيديو أحمد سعد.. هجوم على ريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

علقت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، اليوم الجمعة، على الفيديو الذي نشره المطرب أحمد سعد لاحتفال خطيبته به من خلال إعلانات الشوارع.

وكتبت ريهام في تعليقها: "تحفة" ما دفع البعض إلى مهاجمتها بسبب الصداقة التي كانت تجمعها بالفنانة ريم البارودي، زوجة أحمد سعد السابقة.

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وردت ريهام على المهاجمين لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا وأحمد صحاب من 25 سنة، أنا بهنيه زي ما هنيت فلوكس وياسمين عبدالعزيز، أنا أكبر من كده"، وقالت: "أنا ما اعرفش حد بالاسم ده لأن أقسم بالله ماتت بالنسبة لي"، في إشارة منها إلى ريم البارودي.

وجمعت صداقة قوية ريهام سعيد وريم البارودي إلى أن حدث خلاف بينهما منذ فترة.

يذكر أن الفنان أحمد سعد احتفل بخطوبته على علياء بسيوني، أمس، وسط جو عائلي تسوده الفرحة.