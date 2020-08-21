بينها "Wonder Woman".. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات، على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأبرز أفلام السهرة اليوم 21 أغسطس:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع الفيلم الخيالي Wonder Woman، إنتاج عام 2017، بطولة جال جادوت، كريس باين، روبين رايت، كوني نيلسن، ومن إخراج باتي جنكينز.

تدور أحداث الفيلم عندما تتحطم طائرة أمريكية على شواطئ ثيمسكيرا، ويتنبأ ذلك بصراع حامي في العالم الخارجي، تترك ديانا، أميرة الأمازونز، موطنها للحد من الخطر والقتال جنبا إلى جنب رجل لإنهاء كل الحروب.

أما في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم The Wolverine، إنتاج عام 2013، بطولة هيو جاكمان، تاو أوكاموتو، ريلا فوكوشيما، ويل يان لي، ومن إخراج جيمس مانجولد.

تدور أحداث الفيلم حول لوجان، المتحول الذي يبلغ من العمر قرنًا من الزمان والمعروف للعالم باسم وولفرين، يتم إغراؤه للذهاب إلى اليابان المختلفة كليًا والتي لم يرها منذ الحرب العالمية الثانية والعالم الغامض للياكوزا والساموراي.

MBC Max

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم Infinitely Polar Bear، إنتاج عام 2014، بطولة مارك روفالو، زوي سالدانا، إيموجين وولودارسكي، آشلي أوفدرهايد، تأليف وإخراج مايا فوربس.

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تدور أحداث الفيلم حول رجل يعاني من الاكتئاب، يحاول جاهدًا استعادة علاقته بزوجته، من خلال مراعاته لابنتيهما، لكنها ليست بمهمة سهلة.

في تمام الساعة العاشرة مساء وأربعين دقيقة، تعرض القناة فيلم Home Again، إنتاج عام 2017، بطولة ريس ويذرسبون، بيكو أليكساندر، مايكل شين، نات وولف، ومن إخراج هالي مايرز شيير.

وتدور أحداث الفيلم حول أليس التي انفصلت عن زوجها مؤخرا، وتبدأ حياتها من جديد من خلال عودتها إلى لوس أنجلوس مع ابنتيها، لكن سرعان ما تنقلب حياتها رأسا على عقب عندما تسمح لثلاثة منتجين طموحين بالبقاء في ملحق المنزل المخصص للضيوف بشكل مؤقت.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Robocop 2، إنتاج عام 1990، بطولة بيتر ويلر، نانسي ألين، بليندا باور، جبريل ديمون، ومن إخراج إيرفين كريشنر.

تدور أحداث الفيلم دون علم روبوكوب، ترغب إمبراطورية الشركة الشريرة التي أوجدته بتحويل المدينة إلى ملكية "خاصة" وتطوير روبوكوب 2، وهو نسخة أحدث وأكبر وأقوى لاستبدال الروبوكوب الأصلي.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Padmaavat، إنتاج عام 2018، بطولة ديبيكا بادكون، شاهد كابور، رانفيير سينج، إخراج وسيناريو سانجاي ليلا بهنسالي.

تدور أحداث الفيلم عندما يسمع السلطان علاء الدين خلجي بجمال راني بادمافاتي، وهي ملكة تنحدر من سلالة راجبوت العريقة وزوجة ماهاراوال راتان سينج، تُدق طبول الحرب ويقوم بالهجوم على مملكتها لكي يحصل عليها.