هكذا احتفلت أيتن عامر بعيد ميلاد نجلها يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة أيتن عامر، على مشاركة جمهورها ومتابعيها الاحتفال بعيد ميلاد نجلها يوسف.

ونشرت أيتن، صورة من التحضير للاحتفال بعيد ميلاده عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "يا رب احفظه واحميه هو واخته، وباركلنا فيهم".

يذكر أن أيتن عامر، تعاقدت مؤخرا على مسلسل "في يوم وليلة" بطولة الفنان أحمد رزق.