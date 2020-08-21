محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرصت الفنانة أيتن عامر، على مشاركة جمهورها ومتابعيها الاحتفال بعيد ميلاد نجلها يوسف.
ونشرت أيتن، صورة من التحضير للاحتفال بعيد ميلاده عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "يا رب احفظه واحميه هو واخته، وباركلنا فيهم".
يذكر أن أيتن عامر، تعاقدت مؤخرا على مسلسل "في يوم وليلة" بطولة الفنان أحمد رزق.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا احتفلت أيتن عامر بعيد ميلاد نجلها يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.