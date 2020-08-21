آخر كلمات شويكار و"الإسكندراني" وكيف تتعامل داليا البحيري مع التحرش.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع المنقضي من شهر أغسطس الجاري، خروج عدة تصريحات لنجوم الفن، عبر لقاءات أو مداخلات هاتفية تم إجراؤها لقنوات فضائية ومحطات إذاعية، تحدثوا فيها عن حياتهم الشخصية أو الفنية، من بينها: داليا البحيري تتحدث عن تعرضها للتحرش وكيف تواجهه، حسن الرداد وأمينة خليل يتحدثان عن فيلمهما "توأم روحي"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

داليا البحيري

حكت الفنانة داليا البحيري، في برنامج "أسرار النجوم" المُذاع على إذاعة نجوم إف إم، والذي تقدمه المذيعة إنجي علي، عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة.

وقالت "باخد أكشن في ساعتها، 3 مرات حصلت معايا وأنا ماشية في الشارع، ومرة على البحر وناس كتير موجودة فيه حد لمسني بطريقة قال يعني مش واخد باله غصب عني بيحصل غضب بيطلع برد فعل عنيف، بضرب اللي قدامي ودايما بيجي على قفاهم استغربت إن فيه واحد منهم أخد الضربة وفضل ماشي عادي مبصش وراه، اللي بيعمل حاجة زي كده بيبقى شديد الجبن".

حسن الرداد

قال الفنان حسن الرداد، إن شخصيته في فيلمه الجديد "توأم روحي" تتسم بالعمق وإن أداءها تطلب منه الكثير من التركيز والهدوء خلال تصوير الفيلم.

وأضاف الرداد، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المعروض عبر قناة "سي بي سي": "بقالي سنين بعمل كوميديا في السينما، وأنا شخصيتي بكتئب لو مفيش هزار، بس فيلم توأم روحي تطلب مني الهدوء والتركيز حتى لا تفلت مني الشخصية".

وتابع: فيلم توأم روحي يقدم رومانسية من خلال قصة حب عصرية بمشاعر حقيقية وعميقة وصادقة تتناسب مع عام 2020.

عثمان أبولبن

قال المخرج عثمان أبولبن، إن أول مسلسل أخرجه كان المواطن إكس عام 2011، وإن غالبية أبطال المسلسل أصبحوا الآن نجوما كأمير كرارة وعمرو يوسف وإياد نصار ودينا الشربيني.

وأضاف أبولبن، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المعروض عبر قناة "سي بي سي": "كان وشنا حلو على هنا الزاهد برضه في فيلم قصة حب واتجوزت، وكان وشنا حلو على أمينة خليل في فيلم توأم روحي واتجوزت برضه".

وأشار عثمان أبولبن إلى أن مجال التصوير الفوتوغرافي كان بداية عمله، وأنه يحب التصوير بنفسه حتى الآن، وأنه هو من صور بوستر فيلم "قصة حب".

أمينة خليل

كشفت الفنانة أمينة خليل عن تفاصيل دورها في فيلمها الجديد "توأم روحي"، قائلة: "الفيلم ليه مكانة خاصة في قلبي عشان اتبسطت أوي في تصويره، وعشان الفيلم عبارة عن قصة حب وهي قريبة لقلب أي حد، مشيرًا إلى أنها كانت متشوقة لسماع قصة الفيلم من المخرج عثمان أبولبن عندما عرض عليها الفيلم.

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وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي ": "اتبسطت جدًا مع كل طاقم عمل الفيلم والمخرج أحمد السبكي والمخرج عثمان أبولبن"، موضحة أنه تم تصوير جزء من الفيلم في العاصمة الفرنسية باريس، وكانت تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة طوال الـ4 أيام التي قضاها طاقم العمل في باريس، معلقة: "قالوا إن أمينة خليل مجتش باريس".

ابنة سمير الإسكندراني

كشفت نجوى، ابنة الفنان الراحل سمير الإسكندراني، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدها والذي توفي قبل أيام.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار": "في آخر أسبوعين قبل وفاته، قالي أنا مش عايش العيشة بتاعتي، هو كان إنسانًا حرًا وغير مقيد سواء في الفكر أو ردود الأفعال أو الكلام، ولكن تقيد في الفترة الأخيرة بحكم مرضه بأطباء وأدوية ومستشفيات".

وأضافت بأن والدها كان يتميز بالحكمة والتماس الجانب الطيب والسلس في الحياة، لافتة إلى أن والدها قبل وفاته بأسبوع قال لها "استني أنتِ هتستريحي بعد أسبوع".

فؤاد المهندس

قال محمد نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن الفنانة الراحلة شويكار كانت بمثابة أم له وإن حزنه كبير على وفاتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار": "لما تشوف أفلامها ومسرحياتها كان لها طابع مختلف وخاصة من خلال التمثيل بدلع، ونحن فقدنا أمًا غالية وسيدة عظيمة وممثلة عظيمة وست الستات، وأنا بتشرف إن أبويا فؤاد المهندس، وأنا بلاقي حب الناس لما يعرفوا إن أبويا فؤاد المهندس".

وتابع بأن شويكار والتي تزوجها والده قبل أن ينفصلا شكلا ثنائيًا ناجحًا في السينما المصرية، لافتًا إلى أن الفنانة الراحلة كانت تتشارك مع والده في رعايته هو وشقيقه وحل مشاكلهما.

ابنة شويكار

أكدت منة الله ابنة الفنانة الراحلة شويكار، أنها لم تصارع المرض حتى قبل لحظات من وفاتها، وقال: "كانت دايما بتقول الحمد لله وعمرها ما اشتكت من أي تعب، وقبل ما تموت بطنها وجعتها بس، وهي كانت بتحب كل الناس، وكانت مليانة حنان ومشاعر ناحية كل الناس اللي حواليها، وفي السنوات الأخيرة ما كنتش عاوزة تظهر كتير قصاد الكاميرا".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يُعرض على القناة الأولى المصرية: "مامي عمرها ما بتتكلم عن الذكريات، وكانت بتقول معنديش حاجة في حياتي أقولها رغم أن حياتها كانت مليانة حاجات مهمة، لكنها كانت شديدة التواضع، كانت ست متواضعة لأقصى درجة، ولما تعبت، قالتلي أنا رايحة المستشفى ومش هرجع تاني، كانت حاسة إنها هتموت".

وتابعت: "قالتلي اوعي تعملي عزاء، كانت دي وصيتها، بلاش تزعجي الناس بعزايا، كانت بتقول كده من زمان أوي قبل كورونا، وهي كانت ست بيت تطبخ وتعمل كل حاجة، وأكتر حاجة كانت تفرحها أنها تشوفني أنا وبناتي فرحانين ومبسوطين وفضلت تحب فؤاد المهندس لحد أخر لحظة، وهو كمان كان بيحبها، وهو بيموت كانت واخداله حمام محشي ورايحاله".