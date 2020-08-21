هالة صدقي ترد على فيديو زوجها.. وتتقدم ببلاغ إلى النائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :

ردت الفنانة هالة صدقي، اليوم الجمعة، على الفيديو المتداول لزوجها الذي يتهمها فيه بالاستيلاء على قطعة أرض يمتلكها، وأموال من حسابه البنكي بعد أن حرر لها توكيلا عاما منذ عدة سنوات.

وقالت صدقي، في تصريحات لمصراوي، إنها استمعت إلى الفيديو المتداول، وتقدمت ببلاغ إلى النائب العام تتهم فيه زوجها ومحاميه والموقع الذي نشره بالتشهير.

وأضافت الفنانة: "الفيديو فيه حاجات كتير مغلوطة، وليس لها أي أساس من الصحة والغرض منها التشهير"، مشيرة إلى أنه "لا يجوز الحديث عن الحياة الأسرية على السوشيال ميديا بهذا الشكل، والأطفال ذنبهم إيه يتعرضوا لكل ده، بيشكك في أطفاله عشان الفلوس".

وكان سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، اتهمها بأنها ليست أم أولادهما، وأنها ألغت اسمه من أسماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها "تجبرهما على تعريف نفسهما بسامو صدقي ومريم صدقي"، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات نسبهما.