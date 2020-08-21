سيرين عبد النور تروج لمسلسل "دانتيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: روجت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لمسلسل "دانتيل"، المقرر عرضه على منصة شاهد قريبًا. ونشرت سيرين بوستر العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"قصة حب ميرنا ويوسف مثل توم وجيري، بس أنا جيري، شو محمود بخبرهن شو عملت في بها المسلسل، اديش قهرتني". مسلسل "دانتيل" بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة ابي كنعان وسلوم حداد، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح، إنتاج "ايغلز فيلمز" للمنتج جمال سنان.

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