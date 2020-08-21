حسام الحسينى ينتهى من تصوير أحدث كليبات حكيم "صحاب أونطة"

انتهى المخرج حسام الحسيني، من تصوير كليب أغنية "صحاب أونطة" للنجم الشعبي حكيم، ومن المقرر أن يطرح نهاية الشهر الجاري عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

أغنية "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير

تصوير وائل درويش.

يذكر أن "حكيم"، سبق وتعاون مع أكبر صناع الموسيقي في العالم، منهم الموزع كوينسي جونز، مكتشف مايكل چاكسون، ونارادا مايكل وستيڤي وندر من الولايات المتحدة

الأمريكية، وجوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامي من إنجلترا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج حسام الحسيني، كليب "تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو، والذي طرحه مؤخراً وحقق نسبة مشاهدة عالية، تجاوزت ال 14 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".