علا رشدي تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها من نجوم الفن

نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "رشدي" في الصورة وهي تحتفل بعيد ميلادها برفقة زوجها أحمد داوود والنجمة منى زكي، و أحمد السعدني والإعلامية إنجي علي، معلقة على
يذكر أن أخر أعمال الفنانة علا رشدي، مسلسل " ب 100وش" والتي شاركت من خلالهفي الماراثون الرمضاني الماضي 2020، المسلسل من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.
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