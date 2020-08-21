عمرو دياب يتصدر توب انغامي مصر والوطن العربي بأغنية أماكن السهر

بعد طرح اغنيه "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب ب ٤٨ ساعه عبر تطبيق أنغامي، تصدرت الأغنيه توب مصر والوطن العربي. الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامه الهندى. عزيز الشافعى، وتوزيع أسامه الهندى.

وفي وقت سابق، انتهى عمرو دياب من تصوير أغنية "أماكن السهر" بالساحل الشمالى وشاركت فى تصويرها الفنانة دينا الشربينى، ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى. وشاركت فى تصويرها الفنانة دينا الشربينى، ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى. تطبيق "أنغامي" هو منصة رقمية للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط.

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