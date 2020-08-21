تامر حسني يكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالده

حرص المطرب تامر حسني على طمأنة جمهوره على صحة والده، بعد تداول صورة له أمس أثناء تواجده فى أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "حسني" عبر خاصية الإستورى قائلًا ": "الوالد بخير الحمد لله، هو تعبان من فترة والحمد لله هو أحسن دلوقتى، واللى اتكتب فى المواقع بناء على فهم خاطئ غير مقصود طبعا بسبب

صورة قديمة تم نشرها أمس من ولاد الحلال، وبشكر كل الناس وكل الصحافة اللى اهتمت واللى صلحوا الخبر".

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يذكر أن أحتفل المطرب تامر حسني مؤخرًا بعيد ميلاده وحضر الحفل عدد كبير من أصدقائهم، بينهم درة ونسرين إمام ورانيا أبوالنصر زوجة ماجد المصري.