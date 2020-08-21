سر رفع لافتة «ممنوع التعاقدات» في ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - تراجع ريال مدريد عن فكرة تعزيز صفوف الفريق في الصيف الحالي بعدما ارتبط النادي بقوة بضم نجوم أمثال إيرلينغ هالاند، إدواردو كامافينغا، كيليان مبابي ودايوت أوباميكانو.

وبحسب التقارير المقربة من النادي الأبيض العاصمي، فإن إدارة فلورنتينو بيريز فشلت في التغلب على تداعيات فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية عكس أندية أخرى لديها هيكل مالي أفضل لمواجهة تلك الأزمة الكبيرة.

خسائر ضخمة

الدخل المالي لريال مدريد في آخر عامين كان رائعاً للغاية، نجح النادي بالفعل في تحقيق أرباح بلغت 753 مليون يورو وكان من المنتظر أن ينجح النادي في جمع 800 مليون يورو أرباحاً في العام الحالي لولا تأثير فيروس كورونا الاقتصادي الضخم.

النادي العاصمي تلقى ضربة موجعة بسبب الغياب الجماهيري منذ بداية تفشي فيروس كورونا في إسبانيا ليخسر قرابة 50 مليون يورو بجانب خسارة 75 مليون يورو بسبب توقف السياحة لمتاحف ومعالم بيرنابيو بجانب خسائر ضخمة بسبب ضعف المبيعات في متاجر النادي الرسمية.

كل تلك المعاناة المالية دفعت إدارة فلورنتينو بيريز لعقد اجتماع مع زين الدين زيدان لا سيما أن النادي نجح فقط في توفير الأموال من خلال حقوق الرعاية المرتبطة بالنقل التلفزيوني لذلك قرر النادي تخفيض رواتب اللاعبين في كرة القدم وكرة السلة 10% بينما تم رفض فكرة تخفيض رواتب الموظفين.

وأكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في تصريحات إذاعية: «من الصعب أن نطالب اللاعبين بتخفيض رواتبهم ثم نذهب للتعاقد مع لاعبين آخرين، لا يمكننا التعامل بتلك الطريقة».

لهذا السبب كان قرار بيريز واضحاً أن النادي لن يضم لاعبين هذا الصيف وسوف يركز فقط على البيع.

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قائمة الفريق

بدأ ريال مدريد تحضيراته لموسم 2020-2021 بقائمة كبيرة ضمت قرابة 36 لاعباً بينما يريد زيدان تواجد 24 لاعباً فقط في صفوفه في الموسم المقبل لذلك قرر النادي العمل على التخلص من 12 لاعباً على الأقل من خلال البيع أو الاعارة.

ريال مدريد لم يمدد اعارة الفونسو أريولا كما قرر بيع خافي سانشيز لبلد الوليد والثنائي دي فروتس وداني غوميز لليفانتي وأشرف حكيمي لدورتموند كما انتقل كوبو لفياريال لمدة موسم على سبيل الاعارة وجيسوس رينير

ويعمل النادي من أجل بيع لاعبين أمثال خاميس رودريغيز وغاريث بيل وماريانو دياز وسيرجيو ريغيلون وأوسكار رودريغيز وبورخا مايورال مع إمكانية بيع لوكاس فاسكيز وناتشو فيرنانديز والتفكير في إعارة إبراهيم دياز.

ريال مدريد تمكن بالفعل من جمع 50 مليون يورو من عمليات البيع في الصيف الجاري ويخطط للوصول إلى قرابة 150 مليون يورو من بيع اللاعبين في الفترة المقبلة.

سبب آخر دفع ريال مدريد للبيع فقط وليس الشراء والاكتفاء فقط بعودة الثنائي المعار آندري لونين ومارتين أوديغارد هذا الصيف يتمثل في عملية إعادة بناء ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ريال مدريد طلب بالفعل الحصول على قرض بنكي بقيمة 600 مليون يورو قبل بداية أزمة فيروس كورونا وسوف يتعين على النادي تسديد هذا المبلغ حتى يونيو 2023 لذلك يؤمن الجميع داخل النادي بأن الوضع المالي في الوقت الحالي ليس الأفضل للتحرك من أجل شراء لاعبين جدد.