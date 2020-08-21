سر إرتداء الأميرة ديانا للحقيبة على جهة اليسار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

لطالما شكلت الأميرة الراحلة ديانا مصدراً ملهماً للموضة، حيث كانت رمزاً للأناقة الملكية، حيث اشتهرت الأميرة ديانا بأسلوبها واعتبرت رمزاً للموضة على مستوى العالم، وبيعت العديد من الفساتين التي قامت بارتدائها في المزادات العلنية، وخلال فترة زواجها من الأمير تشارلز وحتى بعد انفصالهما، شكلت أميرة القلوب مصدر إلهام للعديد من السيدات حول العالم، وكانت تروج لأي صيحة تقوم باعتمادها، سواء تعلقت بقصة الشعر أو حتى من خلال أسلوبها في اختيار الأزياء.

ويبحث عشاق وخبراء الموضة دائماً في أسلوب الأميرة الراحلة، ولاحظ العديد منهم تعمد ديانا حمل الحقيبة في جهة اليسار، على عكس المتعارف عليه، وحملها على جهة اليمين.

فما هو سر ارتداء الأميرة ديانا للحقيبة على جهة اليسار؟

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وفقاً لحساب Royal Etiquette Hack على إنستغرام، قالت خبيرة الإتيكيت المولعة بالحياة الملكية البريطانية إن سر ارتداء الأميرة ديانا، وعدد من دوقات البلاط الملكي البريطاني الحقائب على جهة اليسار، حتى تظل اليد اليمنى مفتوحة للقاء والترحيب والمصافحة.

من المعروف أن الأميرة ديانا وجدت أنه من المهم للغاية التعامل مع الناس أثناء الخروج في الزيارات الرسمية التي كانت تقوم بها، ومن هذا المنطلق لُقبت بأميرة القلوب، حيث اشتهرت ديانا بمصافحة الأشخاص الذين كانت تقابلهم خلال هذه المناسبات.

لذلك كانت الأميرة الراحلة تتعمد حمل حقيبة اليد على جهة اليسار للسماح لها بتحية الناس أينما استطاعت.