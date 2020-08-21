دبي الرياضي يشارك في مبادرة «خطواتنا معاً» لدعم الأولمبياد الخاص

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

شارك مجلس دبي الرياضي في مبادرة «خطواتنا معاً» التي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي والرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب وذلك دعماً لحركة الأولمبياد الخاص الدولي حيث انطلقت الرحلة نحو الوصول إلى 52 مليون خطوة.

وتقدم المشاركين في فعالية المشي في مقر مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام المجلس وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام كما شارك فيها عدد من مدراء الإدارات والأقسام ومنتسبي المجلس وذلك تجسيداً لتكامل الأدوار بين المؤسسات الرياضية الوطنية والدعم الكبير الذي يناله الأولمبياد الخاص الإماراتي في جميع مبادراته وكذلك جميع الفعاليات المخصصة لفئة أصحاب الهمم.

ويحرص المجلس على دعم جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي والمشاركة في فعالياته كما وفر المجلس في مقره مكاتب لعمل منتسبي الأولمبياد الخاص لتسهيل إنجاز أعمالهم ولقاءاتهم وتنفيذ برامجهم.

وتعد رياضة المشي فقرة أساسية في النشاط اليومي لمجلس دبي الرياضي حيث تم تصميم ممر المشي في مقر المجلس ليكون على شكل مضمار للمشي كما تم تنفيذ الأرضية من مواد تساعد على ممارسة رياضة المشي لما لها من فوائد كبيرة على صحة وحيوية ونشاط منتسبي المجلس.