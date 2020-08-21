تراند اليوم : سيمون تدعو الله علي تويتر : معنا دائما

نشرت الفنانة سيمون، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة جديدة لها داعية فيها الله .

وكتبت سيمون :”فماذا نقول لهذا؟ ان كان الله معنا، فمن علينا؟”

وطرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” أغنيتها الجديدة “اسهر بقى لوحدك” والتى سجلتها منذ أيام قليلة.

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“اسهر بقى لوحدك” كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.

تقول كلمات الأغنية: “اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى

https://twitter.com/simonoulla?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1296715626023706625%7Ctwgr%5E&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2Freporter%2Fsend.aspx