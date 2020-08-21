تراند اليوم : حقيقة دخول والد تامر حسني المستشفي

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية، بعد تداول صورة لوالد الفنان تامر حسني في إحدى المستشفيات.

كشف تامر حقيقة الأمر، لا سيما وأنه ظهر بالأمس في فيديوهات برفقة زوجته وأصدقائه، خلال الاحتفال بعيد ميلاده، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور.

كتب تامر عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على Instagram: “الوالد بخير الحمد لله، هو تعبان من فترة والحمد لله هو أحسن دلوقتي، واللي اتكتب في المواقع بناء على فهم خاطئ غير مقصود طبعا بسبب صورة قديمة تم نشرها أمس من ولاد الحلال، وبشكر كل الناس وكل الصحافة اللي اهتمت واللي صلحوا الخبر”.

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على صعيد آخر، ينتظر تامر حسني عرض فيلمه الجديد “مش أنا”، الذي تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب “حسن” تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته”.

فيلم “مش أنا” يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق. الفيلم انتاج مشترك بين شركة سينرچى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.