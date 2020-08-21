تراند اليوم : مي حلمي تخضع لجلسة تصوير علي يد طفل – إتفرج

نشرت الاعلامية مي حلمي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مى حلمى فى الصورة من أحد الفنادق وهى يصورها أحد الأطفال .

وعلقت مى حلمى قائلة :”اصغر واحلي مصور لا وبيطلع الصور حلوه حبيبي يوسف وشكرا علي الصوره”.

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كانت الاعلامية مى حلمى علقت على خبر انفصالها عن المطرب محمد رشاد من خلال ستورى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام

وقالت مى حلمى: “ردا على كل ما نشر من امس عن خبر طلاقى .. لم يتم اعلامى رسميا حتى الان “.

من ناحية أخرى علق الفنان محمد رشاد، على انفصاله عن زوجته مي حلمي في أول رد له بعد الطلاق.

وكتب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى، “أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد”.