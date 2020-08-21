تراند اليوم : خطوبة الفنانة اصالة نصري – الحقيقة الكاملة

كشفت المطربة السورية أصالة نصري حقيقة ارتباطها وخطوبتها .

وأكدت أصالة وعبر مداخلة هاتفية لبرنامج “et بالعربي”، أنها تمر منذ انفصالها عن طارق العريان بصدمة لأن علاقتهما كانت عميقة وممتدة للجذور على حسب قولها، و أن قلبها حاليًا مقهور وحزين.

وقالت أصالة، أنها غير مرتبطة حاليًا ولا تعرف إذ كانت لديها القدرة على الارتباط من جديد أم لا في المستقبل، مشيرة أنها مخطوبة لنفسها فهي تهتم بروحها حاليًا وترتبط بها حتى أنها قامت بشراء دبلة لنفسها مكونة من عدة قلوب محطمة.

وهنأت أصالة المطرب محمد عساف الذي فاجأ الوسط الفني بأكمله بحفل زفافه مؤخرًا.

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