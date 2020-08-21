تراند اليوم : ملكة جمال – أحدث ظهور لأخت هنا الزاهد

شاركت نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد متابعيها، جمهورها منذ قليل، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وأطلت شقيقة هنا الزاهد على متابعيها بإطلالة جريئة مثيرة للجدل، مرتدية توب باللون الأسود ذات الأربطة من الخلف، مع بنطال باللون البمبي الزاهي.

وانتعلت شقيقة هنا الزاهد حذاء رياضي باللون الأبيض لاستكمال إطلالتها، وحملت حقيبة صغيرة الحجم باللون الموف الهادئ على أحدث صيحات الموضة.

وتركت خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.

كما تتميز نور الزاهد في إطلالتها بارتداء الساعات والنظارات الجذابة.