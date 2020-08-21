تراند اليوم : شاهد – فنان مشهورة تتعرض لحفلة تحرش جماعي في الشارع

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، مساء الخميس، بفيديو يظهر تعرض الفنانة عائشة الجبل لتحرش جماعي، من قبل عدد من الشبان أثناء حفل غنائي في البلاد.

واستنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحادثة وطالب البعض بـ”تطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل”، كما عبر آخرون عن تضامنهم مع الجبل، قائلين: “كامل التضامن مع الفنانة عائشة الجبل ومع كل البنات والنساء في السودان اللواتي بتعرضن للتحرش بشكل يومي في كل الأوقات وجميع الأماكن دون استثناء”.

جدير بالذكر أن عائشة الجبل التي تعتبر إحدى أشهر الفنانات كانت أثارت كثيراً من الجدل بعد أن تلقت سيارة “نيسان باترول” كهدية من أحد معجبيها.