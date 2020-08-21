تراند اليوم : اتفرج – التحرش بالفنانة داليا البحيري علي البحر

كشفت النجمة داليا البحيري عن تعرضها للتحرش الجنسي عدة مرات من قبل.

وأكدت داليا البحيري خلال حوارها مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج “أسرار النجوم” عبر إذاعة “نجوم إف إم”، أنها تتخذ رد فعل فوري تجاه المتحرش، موضحة أن هذه الوقائع حدثت في أماكن متفرقة، سواء على شاطىء البحر أو في الشارع أو أحد الأماكن، قائلة: “كلها نفس الطريقة، أكون ماشية حد يعمل نفسه خبط فيا، مرة كنت على البحر وواحد معدي خبط فيا وحسيت كأنه لمسني بطريقة مش لطيفة، فورا ضربته، باخد حقي بإيدي في ساعتها، استغربت في مرة إني لما ضربت واحد وجات الضربة على قفاه، إنه حتى مببصش وراه وفضل مكمل لأنه عارف اللي عمله”.

كما شجعت داليا البحيري الفتيات على عدم السكوت على مثل هذه الوقائع، وألا تخشى نظرة المجتمع، مؤكدة أن المتحرش يكون شخض شديد الجبن، ولا يقدر على المواجهة.

وقالت داليا البحيري: “لازم أي حد يتعرض لللأمر ده إنه يتكلم، والخوف مش بس على البنات، لأ كمان على الولاد، وخاصة الصغيرين، وفيه رجالة كمان بيتم التحرش بيهم، لذلك لازم يكون في اتجاه عام لمواجهة هذه الظاهرة”.