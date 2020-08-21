تراند اليوم : شاهد – سمية الخشاب بتكيد احمد سعد بعد اعلان خطوبته

أثارت النجمة سمية الخشاب الجدل بعد نشرها فيديو لـ بوكية ورد أحمر، مما جعل متابعيها يتسائلون عن حقيقة ارتباطهما.

ونشرت سمية الخشاب الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وظهر في بوكية ورد، ونالت العديد من التعليقات التي جاءت كالأتي:” مين اللى بعته ده يا فنانة، شكلة حب جديد، نقول حب جديد والا اي”.

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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية “عربية أنا”، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

وأحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية “عربية أنا”، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.