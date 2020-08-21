تراند اليوم : منة فضالي تبهر متابيعيها بإطلالة جديدة – إتفرج

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت منة فضالي بالصورة مرتدية تيشرت أبيض وبنطلون جينز أزرق، وخطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة إضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

Advertisements

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين “‏‎صباح العسل علي العسل الطبيعي” و “قمرررر” و ” منورة يا منه”.

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل “حب عمرى” تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين