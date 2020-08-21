شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تنضم لحملة زهير مراد للتبرع من أجل لبنان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة جينيفر لوبيز على الانضمام إلى حملة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد ومبادرته لجمع التبرعات للبنان، من خلال تصميمه لتي شيرت يطرحه للبيع عبر موقع على الإنترنت وتذهب أرباح بيعه لأحد الجمعيات المهتمة بتوفير الاحتياجات الإنسانية لسكان مدينة بيروت.



لوبيز وزهير مراد

ايضاً انضمت الفنانة درة إلى حملة زهير مراد، حيث نشرت صورة لها وهي ترتدي التيشرت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، مؤكدة على وجوب التبرع ومساندة لبنان فى أزمتها الأخيرة، وهو ما دفع زهير مراد لنشر صورتها عبر حسابه وشكرها على دعمها للبنان مثلما فعل مع معظم النجوم الذين شاركوا فى مبادرته.

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درة

حيث قامت لوبيز بنشر صورتها اثناء ارتداء التيشرت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت عليها بكتابة رسالة إلى كل متابعيها حول العالم تطلب من خلالهم الانضمام إليها وإلى صديقها زهير مراد بهدف أكبر كم من التبرعات للبنان بعد الانفجار المؤسف الذى حصل في بيروت.

ورغم خسارته الكبرى الناتجة عن انفجار بيروت، أطلق المصمم اللبناني العالمي زهير مراد تلك المبادرة لجمع التبرعات للبنان، قبل ايام، وذلك من خلال تصميمه لتي شيرت يطرحه للبيع عبر موقع على الإنترنت وتذهب أرباح بيعه لأحد الجمعيات المهتمة بتوفير الاحتياجات الإنسانية لسكان مدينة بيروت.

حيث نشر زهير مراد صورته معلقا عليها بكتابة :"انضموا إلي في مساعدة أهل بيروت الذين فقدوا الكثير خلال هذه المأساة المدمرة..100٪ من أرباح هذا القميص ستدعم جهود الإغاثة من خلال @ offre.joie ، المتواجدة حاليًا على الأرض اللبنانية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لسكان بيروت. لدعم البلد ، احصل على تي شيرت الخاص بك على رابطesent.com/Beirut".

وكان أول المستجبين للحملة الممثلة وعارضة الأزياء الكولومبية صوفيا فيرجارا ، وعارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أليساندرا أمبروسيو، والعارضة الأسترالية شانينا شايك.