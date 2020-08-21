شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدى تحتفل بعيد ميلادها مع منى زكى وأحمد السعدنى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة علا رشدي بعيد ميلادها وسط أصدقائها من نجوم الوسط الفني، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع انستجرام ظهرت فيها مع زوجها الفنان احمد داود والفنان أحمد السعدني، بالإضافة إلى الفنانة منى زكي، وعلقت عليها بأنها قضت ليلة مميزة في الاحتفال بعيد ميلادها مع اصدقائها.



علا رشدي وعيد ميلادها

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واحتفلت الفنانة علا رشدي بعيد ميلادها، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الاجتماعي "لنستجرام"، معلقة عليها: "إنه عيد ميلادي.. شكرا لكم جميعا على التمنيات الرائعة منذ الليلة الماضية! بحبكم كلكم".

على صعيد آخر، تشارك علا رشدي في فيلك "ثانية واحدة"، مع النجمة دينا الشربيني، ومصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدى، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لايت.

كما شاركت علا رشدي في مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في رمضان 2020، وهو مسلسل من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.