شكرا لقرائتكم خبر عن "لؤلؤ" يقدم 3 تجارب لأول مرة فى البطولة والإخراج والتأليف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق عمل مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، التصوير بعد تحضيرات دامت لـ شهرين على أقصى تقدير، وهو العمل الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، حيث يعد المسلسل البطولة الأولى المطلقة لمى عمر في الدراما التليفزيونية، من إخراج محمد عبد السلام.

ويشهد المسلسل تقدم 3 تجارب جديدة نستعرضها تبدأ بالكتابة، حيث يكتب المسلسل الممثل محمد مهران، وهى التجربة التأليفيه الأولى له في عالم الداما التليفزيونية، كما يشهد المسلسل تجربة إخراجية جديدة، حيث يدخل مخرج العمل محمد عبد السلام تجربته الأولى بعدما كان مساعداً للاخراج لفترة طويلة، كما يشهد المسلسل البطولة المطلقة الأولى لـ مى عمر في الدراما، بعدما قدمت العديد من الأدوار المهمة والناجحة في الدراما طوال الـ 10 سنوات الماضية .

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مسلسل "لؤلؤ" إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، ليلى أحمد زاهر ، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.