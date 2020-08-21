شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة من حفل زفاف ابنة شويكار بحضور فؤاد المهندس وميرفت أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صورة نادرة من حفل زفاف ابنة الفنانة الراحلة شويكار، منة الله حسن نافع الجواهرجى، وعريسها محمود عطا الله، عن حالة الحب والترابط التى جمعت الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، مع ابنة زوجته، وظهوره بشكل مميز خلال حفل زواجها.وظهر فى الصورة التذكارية النادرة الملتقطة بكاميرا أبيض وأسود، الفنان فؤاد المهندس وبجواره زوجته شويكار ومعهما الفنانة الكبيرة ميرفت أمين.



فؤاد المهندس وشويكار فى حفل زفاف ابنتها

ورحلت النجمة الكبيرة شويكار الجمعة 14 أغسطس الماضى، عن عمر ناهز 85 عاما، ونفت ابنتها منة الله أن والدتها قد أصيبت بأى مرض وقالت: "ماما عمرها ما اشتكت من أى ألم ولا يمكن أن تقول شيء ولازم تقول الحمد لله.. وفعلا لم تكن مريضة وقبل الوفاة بيومين بطنها وجعتها ورحلت بهدوء وسلام".

وقالت منة فى مداخلة هاتفية، إن والدتها شويكار كانت تحب الجميع وبها طاقة وحنين، ولم تفكر فى كتابة ذكريات لها، فكانت تقول دائما انا معنديش حاجة أقولها، وكانت سيدة متواضعة لأقصى درجة، وقبل الوفاة أكدت لى أنها إذا ذهبت للمستشفى وأنها لن تعود للمنزل مرة أخرى.

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وكانت وصيتها الأخيرة عدم إقامة عزاء لها حيث قالت: "اوعى تعملى عزاء أنا محبش اتعب حد"، وذلك قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن والدتها ظلت تعشق الراحل فؤاد المهندس حتى وفاته وأخذت له حمام محشى قبل وفاته بساعات قليلة.

وتوفيت شويكار، الجمعة 14 أغسطس، عن عمر يناهز 85 عاما، عقب تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى مستشفى الصفا، وشيعت جنازة الراحلة من مستشفى الصفا، وتم دفنها فى مدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليها بالمقابر.