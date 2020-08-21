فن ومشاهير

ضحك ولعب وبحر.. شعار النجوم فى الويك إند بالساحل الشمالى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظاهرة غير متكررة كثيرا يتواجد عشرات النجوم والنجمات داخل قرى الساحل الشمالى يقضون عطلات الصيف هناك، ومن النجوم المتواجدين حاليا هناك، النجمات ليلى علوى وياسمين عبد العزيز وبوسى وابنتها مى نور الشريف ورانيا فريد شوقى وشقيقتها سارة ووالدتها والفنانة لبلبة وميريهان حسين.

 

ويتواجد من النجوم أيضا تامر حسنى وأمير كرارة ومحمد رمضان ودياب وأحمد زاهر وعائلته ومصطفى شعبان وعزت العلايلى والمخرجة سارة وفيق، وزوجها الفنان أحمد ثابت، ومحمد الشقنقيرى وإلهام شاهين ورانيا يوسف ومحمد عادل إمام وعائلته وهشام ماجد ونيرمين الفقى.

 

هذا الكم من النجوم قلما أن يتجمعون مرة واحدة فى الساحل الشمالى، ربما يأتى ذلك لعدم سفر معظمهم إلى خارج مصر لانتشار فيروس بالدول الأوروبية، حيث إن هناك عددا كبيرا من النجوم لهم عادة فى السفر فى مثل هذا التوقيت من السنة إلى أمريكا ولندن وبعض الدول الأخرى، وهناك بعض النجوم ينشغلون حاليا فى تصوير بعض الأعمال الدرامية أو السينمائية، ويستغلون توقف التصوير حتى لو ليوم واحد يطيرون خلال هذا التوقف إلى الساحل الشمالى مثل مى سليم وسوسن بدر وغيرهم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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