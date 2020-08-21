شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار البسكوتة.. الضحك والدموع فى حياة شويكار بـ"حكايات زينب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب أسرار حياة أيقونة البهجة الفنانة الكبيرة شويكار، التى رحلت عن عالمنا منذ أيام.

وأوضحت الزميلة زينب عبد اللاه التى تعد وتقدم برنامج "حكايات زينب"، أن حياة الفنانة الكبيرة شويكار التى كانت أيقونة للبهجة والسعادة مليئة بالأحزان والمواقف الصعبة.

وذكر برنامج "حكايات زينب "بدايات ونشأة الفنانة الكبيرة التى عرفها وأحبها الجمهور فى أدوار الدلوعة، وكيف عاشت شويكار مأساة وهى فى سن 18 عاما، حيث توفى زوجها الشاب بعد عامين فقط من الزواج وأصبحت مسئولة عن ابنتها الوحيدة منة الله.

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كما أوضحت زينب عبداللاه كيف تعرفت الفنانة الكبيرة شويكار على حب عمرها الفنان الكبير فؤاد المهندس، وتفاصيل أول لقاء بينهما، كما حكته شويكار بنفسها فى آخر حوار معها قبل وفاتها بأيام قليلة.

وأشار برنامج حكايات زينب إلى تفاصيل علاقة شويكار مع أبناء فؤاد المهندس من زوجته الأولى، كما تحدث عنها محمد فؤاد المهندس فى حواره مع زينب عبد اللاه، وكذلك تفاصيل ابتعاد الفنانة الكبيرة عن الاضواء وآخر ما قالته فى نهاية حياتها.

يعرض برنامج حكايات زينب الجمعة من كل أسبوع على موقع الخليج 365.