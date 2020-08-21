شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لسمير غانم مع ابنته دنيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة دنيا سمير غانم بمجموعة صور جديدة تجمعها مع والدها الفنان سمير غانم خلال احتفالها بعيد ميلاد صديقتها الفنانة ميساء مغربى، وذلك فى أحدث ظهور له بعد تداول الكثير من الشائعات عن وفاته ومرضه، وعلقت دنيا على الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة "العشق.. ربنا يخليهولنا ويحفظه يارب".

وكان أبطال مسرحية "الزهر لما يلعب" بطولة النجم سمير غانم وشيرين استأنفوا عرضها مع عودة النشاط المسرحى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد الذى تسبب فى ايقاف عرضهما، حيث انطلقت يوم 23 يناير الماضى وحققت نجاحا كبيرا أثناء عرضها.



"الزهر لما يلعب" تعرض على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم، ويشارك فى بطولتها بجانب سمير غانم وشيرين كل من إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

ويجسد سمير غانم فى المسرحية شخصية تاجر طيور يتوسع فى تجارته ليصبح مليونيرا، وعندما لعب "الزهر معه" نسى زوجته "شيرين" التى وقفت بجواره وساندته فى مشوار الحياة، ويتزوج عليها، حتى ساء حاله وأعلن إفلاسه، لتقف زوجته الأولى معه من جديد.

ومسرحية "الزهر لما يلعب" يلتقى فيها من جديد نجم الكوميديا سمير غانم مع الفنانة شيرين بعد اللقاء أول لقاء جمع بينهما فى مسرحية "المتزوجون" على مسرح الهوسابير، والتى مر على عرضها ما يقرب من 40 عاما، كما يعود بها إلى المسرح بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه "سيبونى أغنى"، عام 2017، والتى دارت أحداثها فى إطار كوميدى استعراضى غنائى حول لجنة تحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية، وشارك فيها الراحلان، طلعت زكريا، وشعبان عبد الرحيم.