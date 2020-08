شكرا لقرائتكم خبر عن دويتوهات قدمها تامر حسنى منذ بداية مشواره قبل "اختراع" مع العسيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم تامر حسنى خلال اليومين الماضيين من تسجيل دويتو غنائى جديد بعنوان "اختراع" بمشاركة النجم محمود العسيلى، والأغنية سوف يضمها تامر لألبومه الجديد، وهى من كلمات أحمد حسن، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج تامر حسنى، ومدير التصوير جلال الزكى، وتم التصوير بإحدى قرى الساحل الشمالى.

قبل هذا الدويتو قدم تامر حسنى العديد من الدويتوهات الغنائية ومنذ بداية معرفة الجمهور به، عندما قدمه المنتج الغنائى ومخرج الكليبات نصر محروس من خلال ألبوم "تامر وشيرين"، عام 2002، ومعظم هذه الدويتوهات حققت نجاحا كبيرا ويتذكرها الجمهور له ويطلبها منه فى حفلاته فى مصر وفى الخارج.

ومن الدويتوهات التى قدمها كانت فى بداية ظهوره الفنى بمشاركة النجمة شرين عبد الوهاب وهما أغيتى "لو كنت نسيت" و"لو خايفة"، وبعدها أوبريت "أمي ثم أمي" وهو أوبريت غنائي للأم، شارك فيه العديد من النجوم، وأصدر عام 2008 من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان حميد الشاعرى، وإخراج عثمان أبو لبن، وشارك فيه رامى عياش وهيثم شاكر وجنات ويارا.

وتوالت دويتوهات تامر مع نجوم آخرين منهم مجموعة من نجوم التسعينيات، منهم الفنان علاء عبد الخالق، الذي حق معه نجاحا كبيرا بأغنية "رسمي نظمي فهمى" عام 2009، وشاركهما الغناء محمد رحيم، كما شارك عددا من المواهب الشابة بتقديم أغاني مثل "أطمن"، مع الفنانة علياء، و"مليش بعدك"، مع الفنان كريم محسن.

وقدم تامر دويتوعالمي مع المطرب شاجي، بعنوان "سمايل"، عام 2012، وحقق نجاحا مدويا وقتها، وبعدها بعام واحد قدم دويتو جديد، من خلال أغنيته مع المطرب الأمريكى، كالفن كوردوزار، الشهير بـ"سنووب دوج"، التي حملت اسم "سى السيد"، فيما شارك أيضا مع المطرب آكون بأغنية welcome to the life، والتي قدمها عام 2014، ضمن ألبوم 180 درجة، كما قدم دويتو جديد أخر مع الشاب خالد بعنوان "وأنت معايا" وشاركهما فى الأغنية عبد الفتاح جرينى.

من أغانى تامر أيضا التى قدمها كدويتوهات، أغنية بعنوان Color التى كانت موجهة للمنتخب المصرى، في كأس العالم روسيا 2018، وشارك فيها مع المطرب جيسون ديرولو، ثم شارك مع اللبنانية إليسا بأغنية "ورا الشبابيك".