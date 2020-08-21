شكرا لقرائتكم خبر عن اماكن السهر لـ عمرو دياب تتصدر الأغانى الأكثر استماعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما إن طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" حتي تصدرت الأغاني الأكثر استماعاً، حيث تخطت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الاماراتي حسين الجسمي، كما اتضح سيطرة الهضبة على أكثر 7 أغاني استماعاً على تطبيقات الأغاني الشهيرة، باحتلاله لثلاثة أغاني في القائمة، هم "مالك غيران ويا بلدنا يا حلوة" بجانب "أماكن السهر"، حيث احتفى بذلك الملحن عزيز الشافعي خاصة ان الاغاني كلها شهدت تعاوناً منه مع الهضبة آخرها فى "اماكن السهر" الذى قام بتلحينها.

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وكان شوق الهضبة عمرو دياب بالأمس جمهوره إلى أغنية "أماكن السهر"، حيث نشر الحساب الرسمي للهضة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، برومو الأغنية الذي ظهره فيه برفقة الفنانة دينا الشربيني، معلقا: "ولعت ولسة هتولع أكتر!.. اتفرجوا على برومو فيديو أغنية "اماكن السهر" الجديدة! وخليكوا جاهزين للي جاي".

وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر: "دة جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه.. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر.. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين.. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين.. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل".