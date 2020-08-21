شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خطيبة أحمد سعد تفاجئه بلوحة كبيرة له هدية عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت خطيبة المطرب أحمد سعد منسقة الأزياء علياء بسيونى المطرب بمناسبة عيد ميلاده بلوحات إعلانية كبيرة على كوبرى أكتوبر وضعت فيها صورته، وكتبت له عيد مولد سعيد، وقال سعد فى الفيديو: "يا سلام لما الواحد يصحى فى عيد ميلاده يلاقى حبيبته عاملاله كده على كوبرى أكتوبر".

View this post on Instagram Lolla ❤ A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) on Aug 21, 2020 at 5:34am PDT Advertisements A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) onAug 21, 2020 at 5:34am PDT

كان أحمد سعد احتفل أمس، الخميس 20 أغسطس بخطبته على علياء بسيونى، ونشر صورته معها موضحا أن تاريخ يوم ميلاده هو تاريخ يوم خطبته، وشارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة برفقة خطيبته معلقًا: "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي..عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ".. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي...حد فهم قصدي إيه؟.

وفي وقت سابق، ظهر النجم أحمد سعد مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.