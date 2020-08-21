شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب فى عيد ميلاده.. أكل اللحمة نيئة وذاع صيته فى طيور الظلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الجمعة، النجم فتحى عبد الوهاب، بعيد ميلاده، وهو الفنان الذى شكل للجيل الحالى مفهوم التحدى والذكاء الإنسانى والفنى، خاصة أنه نجم يضرب من حديد فى كل دور يلعبه سواء دراما أو سينما، قف طويلا وانظر لنفسك فى المرآة، وتأمل كيف أصبح والثمن الغالى الذى دفعه من حياته وروحه ومن آدميته، عندما تبنى قضيته فى أدواره التى قدمها، لاسيما أن فتحى من عمالقة الأدوار الصعبة والمركبة التى تظل عالقة فى أذهان الناس.

واليوم فى عيد ميلاده نتذكر عدة أدوار قدمها والتى ستظل فى وجدان الجمهور لسنوات طويلة، وعلى سبيل المثال دوره فى مسلسل "أبو عمر المصرى"، والذى قدمه مع الفنان أحمد عز عام 2017، وتحديدا المشهد الذى قلب السوشيال ميديا وقتها عندما قام بأكل اللحمة "نيئة" خلال مشهد جمعه مع أحمد عز، ونال إشادات كبيرة على تلك المشهد.

فتحى عبد الوهاب، حاصل على ليسانس الآداب فى التمثيل والإخراج من قسم المسرح، بدأ مسيرته الفنية وهو لا يزال طالباً في كلية التجارة، وعندما وصل للسنة النهائية بالكلية ذهب أحد أصدقائه وقدم أوراقهما إلى المخرج (لينين الرملي) والفنان (محمد صبحي) ليشارك بمسرحية (العربي الفصيح) عام 1992 لمدة ثلاث مواسم متتالية، وذاع صيته من خلال فيلم طيور الظلام، مع الزعيم عادل إمام ، عندما قدم شخصية "الارهابى" في أحداث الفيلم، الذى تم انتاجه 1995.

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