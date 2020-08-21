محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرصت الفنانة منى زكي والفنان أحمد السعدني والإعلامية إنجي علي، على زيارة الفنانة علا رشدي، لتهنئتها بعيد ميلادها. ونشرت علا، صورا تجمعها بهم عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قضيت ليلة جميلة.. احتفل بعيد ميلادي.. أشعر بالبركة جدا.. شكرا لكم جميعا مرة أخرى على أمنيات عيد الميلاد الرائعة". يُذكر أن الفنانة علا رشدي، احتفلت بعيد ميلادها، الأربعاء الماضي. علا طرقت باب الشهرة من مسلسل "شباب أونلاين"، وكانت آخر مشاركاتها في رمضان الماضي بمسلسل" بـ100 وش"، ومتزوجة من الفنان أحمد داود.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارة منى زكي والسعدني لها في عيد ميلادها.. هذا ما قالته علا رشدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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