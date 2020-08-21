نبيل الحلفاوي: "الرياضة المصرية في خطر حقيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
قال الفنان نبيل الحلفاوي، إن الرياضة المصرية في خطر حقيقي إذا لم يتم وضع سقف للتبرعات.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ليس بخصوص موضوع رمضان صبحي وإنما بمناسبته وليس المقصود بيراميدز بالذات، وإنما بما قد نصل إليه مع نواد خاصة أو حتى تابعة للدولة" .
وأضاف: "لو ترك الحبل على الغارب بدون تشريع يربط إنفاق الأندية بما يتناسب مع مواردها ويضع سقفا للتبرعات.. فالرياضة المصرية في خطر حقيقي، فضلا عن فتح باب لغسيل الأموال".
يُذكر أن نبيل الحلفاوي، يشارك في بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، بجانب طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، شيرين، نور محمود.
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