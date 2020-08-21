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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرص الفنان تامر حسني، على طمأنة الجمهور على صحة والده الفنان حسني شريف، وذلك بعدما تردد في الساعات الماضية مروره بوعكة صحية استدعت نقله لأحد المستشفيات، وهو ما أكده مصدر مُقرب من تامر لـ"الخليج 365".
وكتب تامر، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام": "الوالد بخير الحمد لله هو تعبان من فترة والحمد لله بقى أحسن دلوقتي، واللي اتكتب في المواقع بناءً على فهم خاطئ غير مقصود طبعًا".
وأوضح "بسبب صورة قديمة تم نشرها أمس من ولاد الحلال وبشكر كل الناس وكل الصحافة اللي اهتمت".
جدير بالذكر أن بسمة بوسيل، زوجة تامر احتفلت أمس بعيد ميلاده، وتم تداول فيديو من حفل عيد الميلاد، كشف عن الهدية التي فاجأته بها.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني عن صحة والده: "تعبان من فترة والحمد لله بقى أحسن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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